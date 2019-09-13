Первые полосы для общественного транспорта появились в Челябинске

Разметку нанесли на трех улицах.

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В Челябинске оформили первые полосы для движения общественного транспорта. Сделать их предложили городские власти. Об этом ранее объявляла врип главы Наталья Котова. Инициативу согласовали с ГИБДД и начали реализовывать.

Выделенные полосы для автобусов уже появились на улицах Северокрымской, Энгельса и Труда. Об этом сообщили «Первому областному» в Госавтоинспеции. Сделано это для удобства и безопасности пассажиров. Во-первых, это облегчит движение общественного транспорта. Значит, добраться до нужной остановки челябинцы смогут быстрее. Во-вторых, такая организация проезда должна снизить количество ДТП с участием автобусов.

Движение транспорта по маршрутам будут отслеживать с помощью фото-видеонаблюдения. Это позволит дисциплинировать водителей и выявлять незаконных перевозчиков на маршрутах города.

Автолюбители, которые будут выезжать на выделенную полосу, рискуют нарваться на штраф в полторы тысячи рублей, напоминают дорожные инспекторы.

Создание полос для общественного транспорта — одна из мер по реализации новой транспортной концепции в Челябинске. Город также будет обновлять парк автобусов и трамваев, ожидается пересмотр маршрутной сети.