Новые автобусы поедут по новым выделенным полосам

Автобусы, троллейбусы и «маршрутки» в Челябинске получат привилегии при движении на семи магистралях.

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В Челябинске появились выделенные полосы для движения общественного транспорта. Соответствующая разметка и знаки уже появились на улицах Северо-Крымская, Труда и Энгельса до улицы Коммуны. В скором времени планируется добавить четвертый участок от поворота на зоопарк до ТРК «Родник».

«Он соединится с тем, что идёт у нас от Северо-Крымской, тогда эффективность будет выше. Мы моделировали разные моменты с помощью специальной программы. Она показала, что та работа, которую мы проделали, должна улучшить движение общественного транспорта», — рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

В общей сложности в Челябинске планируют организовать семь выделенных для общественного транспорта полос. Они появятся на Комсомольском и Свердловском проспектах, частично на проспекте Ленина и Победы, на улице Воровского.

«Главная цель проекта — создать комфортные условия для движения общественного транспорта, для соблюдения интервалов движения и, безусловно, для челябинцев, пользующихся общественным транспортом», — отметил Владимир Алейников.

Также было отмечено, что передвигаться по выделенным полосам смогут и «маршрутки», но только при условии легитимности их деятельности. Те перевозчики, которые прошли все необходимые процедуры регистрации, также смогут ездить с привилегией. Выезд личного транспорта на полосы, предназначенные для общественного транспорта, будет запрещен.

«В настоящее время за этим следят сотрудники ГИБДД. Параллельно разрабатывается схема расстановки пунктов фото- и видео-фиксации», — рассказал главный по дорогам.

Владимир Алейников также отметил, что новые низкопольные автобусы, которые выйдет на маршрут 64 уже к концу недели, будут передвигаться по выделенным полосам.