В Челябинске появятся два новых автобусных маршрута с 14 апреля

В регионе проходит второй этап транспортной реформы

С 14 апреля в Челябинске появится два автобусных маршрута. В рейс будут выходить машины малого класса. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». В регионе реализуется второй этап транспортной реформы.

Речь идет о маршрутке № 7 «Улица Харлова» — «ОПМС-42». Ранее в поселок рядом с Чурилово ходил только один маршрут — № 77. Жители жаловались в администрацию, что ОПМС-42 отрезан от центра города.

Предполагается, что новая маршрутка будет ходить с интервалом в полчаса. Первый рейс с улицы Харлова будет отправляться в 6 утра, а последний — в 20:30. От ОПМС-42 самый ранний рейс будет в 06:06 и 22:10.

Еще один новый автобусный маршрут — № 141 «Поселок Новосинеглазово» — «Село Вознесенка». Интервал движения составит 35 минут. Первый рейс из Новосинеглазово стартует в 06:15, последний — в 20:58. Из Вознесенки — в 06:33 и в 21:15.

Напомним, с 1 апреля в Челябинске отменят три троллейбусных маршрута и изменят схему движения семи автобусных маршрутов. Также будет отменен трамвайный маршрут № 8. Узнать об изменениях, которые произошли в рамках реализации 1-го этапа транспортной реформы, можно в нашем материале.