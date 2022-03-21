Фоторепортаж: как живет отрезанный от Челябинска железнодорожный поселок

Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в ОПМС‑42 и попытался понять, есть ли будущее у городской окраины

Шесть домов, продуктовый магазинчик, детский сад и давний долгострой как единственное развлечение для детей — это всё, что есть в железнодорожном поселке ОПМС-42. Он относится к Тракторозаводскому району Челябинска. Жители неоднократно жаловались в соцсетях на отсутствие аптеки, больницы, собственной школы. Обеспокоенные родители боятся за детей, которых так и тянет забраться на долгострой. Местные уверены, что до судьбы их поселка никому нет дела. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в ОПМС-42, чтобы своими глазами увидеть состояние поселка и пообщаться с его жителями.

Первым делом захожу в ближайшую трехэтажку, которая оказалась общежитием. Нужно найти проводника, который бы показал нам поселок. В подъезде жутковато: все стены облезлые и изрисованные, в некоторых окнах вместо стекол – поликарбонат. От обилия сигаретного дыма все как в тумане.









Звонков на дверях нет, стучим в каждую комнату. В одной ответили. Невысокий мужчина согласился провести меня по окрестностям.

После обильного снегопада поселок выглядит особенно заброшенным: старые блеклые дома-коробки, разобранные машины, изредка проходящие мимо люди, пробегающие собаки и... глухая тишина.













Так было не всегда. В 60-е годы советские власти решили предоставить жилье работникам путевой машинной станции — поезда, необходимого для оперативного ремонта путей.

Возле станции Чурилово построили ОПМС-42, то есть опытную путевую машинную станцию № 42 – это название и закрепилось за поселком. Некоторое время инфраструктуру развивали тут достаточно активно. Построили продуктовый магазин, в большом детсаду, как говорят, был предусмотрен даже бассейн.





В 90-х здесь приступили к строительству школы. Проект для поселка на шесть домов довольно масштабный. Школа планировалась большая, с широким задним двором. Но, вероятно, неспокойное для государства время определило судьбу уже возведенных двух этажей — стать долгостроем и местной «достопримечательностью».













Мой проводник поделился: некоторые жители стали выбрасывать в недостроенные оконные проемы школы мусор. Говорит, кому холодно зимой до мусорки идти, кидают пакеты сюда, а летом первый этаж превращается в зловонную гниющую помойку. Территория стройки, которой больше 25 лет, принадлежит РЖД.

«Информацией о сроках завершения строительства данного объекта недвижимости комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска не располагает», — написала замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

В ОАО «РЖД» редакции уточнили, что у компании нет планов достраивать здание школы.

«Недостроенное здание школы в Чурилово зарегистрировано в собственности ОАО „РЖД“. Завершение строительных работ по данному объекту не планируется. Южно-Уральской железной дорогой предпринимались попытки передачи объекта в муниципальную собственность. Администрация отметила отсутствие необходимости в использовании этого объекта, поэтому планируется его продажа по рыночной стоимости», — ответили ИА «Первое областное» в ОАО «РЖД».

К слову, в комитете по делам образования Челябинска отметили, что даже в случае восстановления школы количество детей, проживающих в поселке ОПМС-42, оказалось бы слишком маленьким для наполнения такого большого учреждения.

Местные ребята вынуждены через железнодорожный переезд ежедневно ходить в школу №116 в Чурилово. Идти примерно два километра. Вопрос необходимости школьного автобуса поднимался много раз.

Начальник городского управления по делам образования Светлана Портье в ответе на запрос нашей редакции сообщила, что единственный путь, соединяющий ОПМС-42 с остальным Челябинском, пролегает через четыре железнодорожных переезда, в том числе два нерегулируемых. Это, по словам чиновника, «не соответствует требованиям методических рекомендаций об организации перевозок обучающихся».

От идеи доставки детей от поселка до школы № 116 в итоге отказались, сославшись на небезопасность транспортировки, оставив детям единственный выход — преодолевать этот маршрут... пешком либо на личном семейном транспорте.

В недостроенных коридорах школы ребята играют. Вероятность провалиться вниз их, видимо, не смущает, потому что развлекаться больше негде. Есть, конечно, маленькая детская площадка, но подросткам там вряд ли интересно проводить время. Хоккейную коробку недавно поставили, но лед если и залили, то в день моего приезда в поселок он был скрыт под снегом — шайбу не погонять.





В поселке есть небольшая спортивная площадка с парой турников, канатом, кольцами, лестницей. Но здесь тоже целый день не проведешь, особенно зимой. Клуба, где бы работали секции по интересам и кинозал, в ОПМП-42 нет.

Мой собеседник рассказал, что у него есть участок в садах, расположенный вплотную к ОПМС-42. Летом, как правило, там отдыхает либо на рыбалку ходит. А если хочется по парку прогуляться, то это нужно в центр Челябинска добираться на 77-й маршрутке. В интернете написано, что она ходит с интервалом в 24 минуты. Но местные делятся, что пазик не всегда приходит вовремя.

Сложно дать простой ответ на вопрос, который не может не волновать местных жителей, есть ли будущее у поселка со странным названием ОПМС-42. Но если судить по ответу городской администрации на запрос Первого областного информационного агентства, планов по развитию поселка у мэрии нет или говорить о них публично чиновники по каким-то причинам пока не готовы. Да, такие районы имеют шанс попасть в программу комплексного развития территорий. В ином случае поселок может ожидать окончательная деградация.