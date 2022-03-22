В Челябинске отменят трамвайный маршрут № 8 с 1 апреля

Из Ленинского района в центр города продолжат курсировать вагоны № 18 и 22

С 1 апреля в Челябинске отменят популярный у горожан трамвай № 8, следующий от остановки «Чистопольская» до «Завода Колющенко». Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Вместо трамвая № 8 горожанам предложили пользоваться трамваями № 18 и 22 на участке от «Чистопольской» до «Кубы» и трамваем № 5 на участке от остановки «Завод Колющенко» до «Монтажного колледжа».

«В 2021 году начато и в 2022 году будут продолжено обновление путевого хозяйства, закупка новых вагонов. Но для повышения стабильности транспортной работы также необходимо сократить дублирование маршрутов. С 1 апреля 2022 запланирована отмена трамвайного маршрута № 8, чтобы стабилизировать работу маршрутов № 5, 6, 7, 12, 18, 22», — сообщил в своем телеграм-канале Александр Егоров.

По словам замминистра, для привыкания жителей к новой транспортной схеме с 1 января 2022 года по трамвайному маршруту № 8 было значительно снижено количество рейсов. На сегодняшний день в рейс выходит 4 вагона с интервалом движения 32 минуты.

Напомним, в начале 2022 года в Ленинском районе запустили трамвай № 12, который следует от остановки «Харлова» до «Чистопольской».

Подробнее обо всех изменениях маршрутов в Челябинской агломерации в рамках первого этапа транспортной реформы читайте в нашем материале.