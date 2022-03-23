В Челябинске отменят три троллейбусных маршрута

Рассказываем об изменениях в работе общественного транспорта с 1 апреля

С 1 апреля в Челябинске отменят три троллейбусных маршрута и изменят схему движения семи автобусных маршрутов. Изменения произойдут в рамках реализации 2-го этапа транспортной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Так, с 1 апреля будут отменены троллейбусные маршруты № 8 «ПКиО им. Гагарина — ЧКПЗ», № 11 «АМЗ — ЧТЗ» и № 15 «Молдавская — ЧМК». Как объяснили в ведомстве, они дублируют другие троллейбусные и автобусные маршруты.

На одну остановку по улице Лесопарковой, то есть до улицы Сони Кривой, продлят следующие автобусные маршруты:

№ 4 «Мамина — ПКиО им. Гагарина»;

№ 15 «ЧМК — ПКиО им. Гагарина»;

№ 33 «Поселок Фатеевка — ПКиО им. Гагарина»;

№ 80 «11-микрорайон — ПКиО им. Гагарина»;

№ 81 «Чистопольская — ПКиО им. Гагарина»;

№ 482 «П. Старокамышинск (ДК им. Маяковского) — г. Челябинск (ПКиО им. Гагарина)».

Также с 1 апреля будет введена дополнительная остановка на посадку и высадку у терминала внутренних линий челябинского аэропорта на следующих автобусных маршрутах:

№ 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт»;

№ 41 «Аэропорт — Черкасская»;

№ 45 «Автобусный парк — Аэропорт».

Кроме того, в рамках реализации 2-го этапа транспортной реформы с 1 апреля будут усилены три автобусных маршрута:

с 2 до 4 автобусов на маршруте № 12 «Ж/Д вокзал — пос. Новосинеглазово»;

с 3 до 6 автобусов — № 81 «Чистопольская — ПКиО имени Гагарина»;

с 14 до 15 автобусов — № 15 «ЧМК — ПКиО имени Гагарина».

Также в Миндортрансе Челябинской области обещают оптимизацию трассы движения в ЖК «Ньютон» на автобусном маршруте № 2 «Мехколонна — Петра Столыпина» и изменение трассы движения автобуса № 11 «Железнодорожный вокзал — ЧМК» через Северный Луч вместо Свердловского тракта.

Напомним, с 1 апреля также будет отменен трамвайный маршрут № 8.

Узнать об изменениях, которые произошли в рамках реализации 1-го этапа транспортной реформы, можно в нашем материале.