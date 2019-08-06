В Челябинске после падения перекрытия в магазине прокуратура начала проверку

В ходе проверки станет ясно, в чём была причина обрушения.

В Челябинске, в Курчатовском районе, после падения бетонного перекрытия прокуратура района начала проверку. Об этом корреспонденту сайта «Первый областной» сообщила Галина Соколец, заместитель прокурора Курчатовского района.

«В прокуратуре Курчатовского района сейчас запланировано проведение проверки. Направлены запросы в комитет градостроительства и архитектуры для выделения нам специалиста. Будем устанавливать, была ли там перепланировка или не было», — пояснила Галина Соколец, заместитель прокурора Курчатовского района.

Напомним, инцидент произошел 5 августа по улице Захаренко. В одноэтажном магазине рухнуло бетонное перекрытие. Из помещения эвакуировали 29 человек. Пострадавших нет. Подробности читайте на сайте «Первый областной».