Девятый ложный вызов поступил из детского лагеря Челябинской области

Учреждение уже состоит на учете у миасских служб.

Вчера, 6 августа, в единую диспетчерскую службу Миасса пришел ложный вызов о пожаре в одном из детских лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

К месту происшествия выехали 9 пожарных автоцистерн и автолестница. Однако по прибытии, сотрудники пожарной охраны не обнаружили никаких очагов возгорания. Как выяснилось позже, вызов был совершен группой мальчиков, которые решили позвонить в экстренные службы с чужого телефона. Так сообщил непосредственный владелец мобильного устройства. Ситуацией уже заинтересовались специалисты по делам несовершеннолетних, которые планируют найти виновников происшествия. Ответственность за них, к сожалению, возьмут их родители, им придется выплатить крупный штраф. С отдыхающими ребятами были проведены соответствующие профилактические беседы.

«За подобное нарушение предусмотрены денежные штрафы, но куда важнее время. Экстренные службы могут попросту не успеть вовремя прибыть на реальное происшествие, что, в свою очередь, может привести к гибели людей. Так например, практически одновременно с вызовом в лагерь поступил еще один звонок, в центральную часть города, куда отправились дополнительные силы», — заявила сотрудник Миасского пожарно-спасательного гарнизона Елена Новикова.

Лагерь уже стоит на особом контроле миасских служб, поскольку с начала сезона в этом заведении было 8 ложных срабатываний пожарной сигнализации.