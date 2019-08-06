В челябинском супермаркете обвалился потолок

Во время ЧП в магазине находились покупатели.

Сегодня вечером, 5 августа, в Челябинске по улице Захаренко, 4 обрушились перекрытия одноэтажного здания, в котором находятся супермаркет «Пятерочка» и аптека.

По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что потолок стал рушиться и большинство успело покинуть помещение до обвала перекрытий. Однако в здании оказались заблокированы люди и сотрудникам ГУ МЧС, прибывшим на место происшествия, пришлось разбить окно и проникнуть внутрь, чтобы помочь людям выбраться.

Причина обрушения на данный момент не ясна. Территория вокруг супермаркета оцеплена. Корреспонденты сайта «Первый областной» следят за развитием событий.