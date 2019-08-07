В Челябинске незаконные мигранты работают в пекарне

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В Ленинском районе Челябинска приостановлена работа пекарни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Теперь управляющему булочной грозит штраф или приостановление работы заведения.

Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области была проведена проверка, в ходе которой в местной пекарне были обнаружены незаконные мигранты. Дело в том, что челябинцу было выгодно нанять на работу иностранных граждан.

«По результатам мероприятия пресечено девять административных правонарушений из них шесть за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по статье 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, три за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь на нарушителей наложены административные штрафы, общая сумма которых составила 18 тысяч рублей, а также было принято решение о выдворении мигрантов за пределы Российской Федерации. А горе-работодателю теперь грозит штраф в размере 800 тысяч рублей за каждого нарушителя или приостановление работы пекарни на 90 суток.