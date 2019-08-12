В Челябинске обрушилось перекрытие жилого дома

Сегодня утром жильцов пятиэтажки разбудил шум разваливающихся конструкций.

В Челябинске в Калининском районе обвалилось перекрытие одного из жилых домов. Сегодня, 12 августа, жильцы пятиэтажки по улице Кыштымская, 28 проснулись рано утром от сильного грохота. Как оказалось, конструкции здания начали разрушаться.

«Утром я услышал сильный грохот, пошел посмотреть, что случилось. Оказалось, это перекрытия. Там на 5 этаже упала одна из плит, а вторая плита упала не до конца. Сейчас она очень хлипко висит», — сообщил подробности происшествия сайту «Первый областной» жилец дома Максим.

Здание дома находится на территории Пожарной части № 3. По словам очевидцев, место происшествия оцепили бойцы пожарной службы.