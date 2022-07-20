В Челябинске почти 50 домов останутся без горячей воды из‑за опрессовки еще на 10 дней

Публикуем список адресов, где продлили гидравлические испытания теплосетей

В Челябинске во вторник, 19 июля, завершился третий этап гидравлических испытаний на теплотрассах. Но несколько десятков домов останутся без горячей воды еще на 10 дней — опрессовку продлили из-за неисправности сетей. Об этом сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, третий этап опрессовок в Челябинске проходил с 5 по 19 июля. В большей части домов, попадающих в контур испытаний, подача горячего водоснабжения была восстановлена 19 июля вечером. Исключение составили тепловые сети с повреждениями, а также дома с неисправным внутридомовым оборудованием.

Так, например, по заявке МУП «ЧКТС» до 29 июля включительно продлен третий этап опрессовок на теплотрассе по направлению к поселкам ЧКПЗ и Мясокомбината. 48 жилых домов и 5 учреждений социальной сферы будут вынуждены находиться без горячего водоснабжения.

«Это связано с тем, что во время испытаний на тепловой сети, находящейся в эксплуатационной ответственности завода ЧКПЗ, было выявлено повреждение, до устранения которого не было возможности проводить опрессовки. А также в связи с тем, что на теплосетях МУП „ЧКТС“ во время проведения испытаний было выявлено значительное количество повреждений. В связи с этим предприятием принято решение о продлении третьего этапа испытаний»,— уточнили в теплоснабжающей организации.

За это время ремонтные бригады коммунальных теплосетей проведут ремонты на аварийных участках тепловых сетей и повторно осуществят их проверку на прочность и плотность.

Теплоэнергетики обращают внимание, что гидравлические испытания — важное мероприятие программы подготовки системы теплоснабжения города к зиме. Их задача — выявить слабые места на трассах и оперативно устранить проблемы. Если на данных участках не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях.

Жилые дома и учреждения социальной сферы, в которых продлен 3-й этап на 10 дней:

— Копейское шоссе, 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 3А, 3Б, 7, 9, 11, 13, 13А, 15;

— ул. Пирогова, 1А, 1Б, 1В, 3, 5, 7;

— ул. Псковская, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б;

— ул. Угольная, 11, 13, 15, 23, 27;

— ул. 1-я Трубосварочная, 2, 4А;

— ул. Электросварочная, 12;

— ул. Трубосварочная, 4;

— пер. Арматурный, 2, 4, 8, 10;

— пос. Мясокомбинат, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

— детские сады № 450 и 245;

— Центр адаптации;

— школа № 108;

— ПУ-10 общежитие.

Всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: 1-й этап — с 24 мая по 7 июня; 2-й этап — с 14 июня по 28 июня; 3-й этап — с 5 июля по 19 июля; 4-й этап — с 12 июля по 26 июля; 5-й этап — с 26 июля по 9 августа; 6-й этап — с 10 августа по 24 августа.

С 18 июля жители поселка ЧВВАКУШ в Челябинске остались на две недели без горячей воды. Гидравлические испытания пройдут на локальной котельной «ЖКС № 9».

Напомним, сейчас в Челябинске проходит четвертый этап опрессовки. До 26 июля без горячей воды останутся 567 многоквартирных домов, 46 детских садов, 20 учебных и 12 лечебных учреждений в трех районах города.



Пятый этап гидравлических испытаний стартует 26 июля и завершится 9 августа. Без горячей воды на две недели останутся жители почти 900 многоквартирных домов. Смотрите, попадает ли ваш дом под пятый этап отключений.

Кроме того, в центре Челябинска до 15 сентября закроют движение транспорта из-за реконструкции участка теплотрассы. Движение по улице 3-го Интернационала и проспекту Ленина в этот период будут закрывать поэтапно.