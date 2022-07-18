Пятый этап опрессовок начнется в Челябинске 26 июля

Горячую воду отключат почти в 900 многоквартирных домах и на социальных объектах

Пятый, предпоследний, этап оперессовок стартует в Челябинске 26 июля и продлится до 9 августа. Об этом сегодня, 15 июля, сообщила пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

«Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 896 многоквартирных домов, 54 детских сада, 44 школы и 35 лечебных учреждений», — уточнили в теплоснабжающей организации.

Гидравлические испытания будут проводить на территории Калининского, Ленинского, Советского, Тракторозаводского и Центрального районов города.

Напомним, всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: 1-й этап — с 24 мая по 7 июня; 2-й этап — с 14 июня по 28 июня; 3-й этап — с 5 июля по 19 июля; 4-й этап — с 12 июля по 26 июля; 5-й этап — с 26 июля по 9 августа; 6-й этап — с 10 августа по 24 августа.

В настоящее время проводится четвертый этап испытаний, который продлится до 26 июля.