Жителей поселка ЧВВАКУШ в Челябинске оставят без горячей воды на две недели

Рассказываем, какие адреса попадают под отключение из‑за опрессовки на котельной

С сегодняшнего дня, 18 июля, жители поселка ЧВВАКУШ в Челябинске останутся на две недели без горячей воды. Как сообщил на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, гидравлические испытания пройдут на локальной котельной «ЖКС № 9».

«С 18 июля на подготовку к зиме будет отключена котельная „ЖКС № 9“ поселка ЧВВАКУШ», — доложил Александр Астахов.

Напомним, без горячей воды останутся жители по следующим адресам:

ул. Бурденюка, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Героя России Молодова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. Шагольская, 1-й квартал, 1, 2, 4.

Сейчас в Челябинске проходит четвертый этап опрессовки. До 26 июля без горячей воды останутся 567 многоквартирных домов, 46 детских садов, 20 учебных и 12 лечебных учреждений в трех районах города.

Пятый этап гидравлических испытаний стартует 26 июля и завершится 9 августа. Без горячей воды на две недели останутся жители почти 900 многоквартирных домов. Смотрите, попадает ли ваш дом под пятый этап отключений.