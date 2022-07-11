Четвертый этап опрессовки стартует в Челябинске с 12 июля

Горячую воду отключат в домах и соцучреждениях в трех районах

В Челябинске с 12 июля стартует четвертый этап опрессовки. Замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов напомнил на аппаратном совещании 11 июля о том, сколько домов и социальных учреждений попадут под отключение.

«С 12 по 26 июля начинается четвертый этап гидравлических испытаний. Без горячего водоснабжения останутся 567 многоквартирных домов, 46 детских садов, 20 учебных и 12 лечебных учреждений»,— сообщил Александр Астахов.

Список адресов, попавших под отключение:

Центральный район;

Курчатовский район;

Калининский район.

Кроме того, в июле гидравлические испытания проходят и на локальных котельных, но по другому графику.

Максимальный срок отключения горячей воды — две недели. Однако вода в домах может появиться как раньше, так и позже заявленного срока.