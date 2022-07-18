В центре Челябинска закрыли участок дороги из‑за ремонта теплотрассы

Ограничения будут действовать с 19 июля по 15 сентября

В центре Челябинска временно закроют движение транспорта. Ограничения связаны с реконструкцией участка теплотрассы и продлятся с 19 июля до 15 сентября. Движение по улице 3-го Интернационала и проспекту Ленина в этот период будут закрывать поэтапно. Подробности сообщили в пресс-службе городской администрации.



1-й этап: с 08:00 19 июля до 06:00 5 сентября — закроют движение на участке от дома № 111 по улице 3-го Интернационала до дома № 30 по проспекту Ленина с ограничением движения по крайней правой полосе (в сторону пл. Революции).











2-й этап: с 21:00 2 сентября до 06:00 5 сентября — закроют движение на пересечении улицы 3-го Интернационала и проспекта Ленина (переход через проезжую часть).







3-й этап: с 21:00 2 сентября до 22:00 15 сентября — закроют движение по улице 3-го Интернационала в районе дома № 27/1 с ограничением движения по крайней правой полосе (в сторону ЧТЗ).





