В Челябинске открыли сбор для детей из зоны СВО

Нужны игрушки, средства гигиены и питание

Отделение Народного фронта в Челябинске открывает специальный сбор для детей из населенных пунктов, которые сейчас освобождают наши бойцы в зоне СВО.



Ровно два года назад челябинский боец с позывным «Ангел» помог вывезти из-под бомб группу ребят, которые жили в подвалах, многие из них остались сиротами. Но их жизнь изменилась с приходом бойцов из Челябинской области. «Ангел» стал для ребят настоящим хранителем.

«Бойцы выводили детей из подвалов, искали родителей, передавали тех, кто остался один, соцработникам. Бойцы навещают тех детей до сих пор, помогают, чем могут. Давайте и мы поможем — другим детям, которые пока еще вынуждены жить под постоянными обстрелами», — призывает Народный фронт.

Принести вещи, игрушки, детское питание, подгузники, средства гигиены можно в исполком по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 20.