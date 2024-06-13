Телемарафон «Всё для Победы!» собрал для бойцов помощи на 2 млн рублей

В исполком Народного фронта принесли рации, квадрокоптеры, горелки

В Челябинске прошел 12-й телемарафон «Всё для Победы!», приуроченный ко Дню России. Зрители телеканала ОТВ перечислили 250 тысяч рублей, а также принесли в исполком Народного фронта помощи на 1,7 миллиона рублей. Материальная помощь предназначается для бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции.



Жители региона принесли в исполком рации, квадрокоптеры, две системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тактические костюмы и обувь, газовые баллоны, горелки, монтажную пену. Всего 12-й телемарафон собрал материальной помощи на 2 миллиона 32 тысячи рублей.

Напомним, ОТВ — единственный региональный телеканал в стране, который уже больше года совместно с Народным фронтом регулярно проводит благотворительные марафоны в поддержку бойцов СВО. За время работы проекта «Всё для Победы!» более 25 миллионов рублей собрали благодаря телезрителям ОТВ.