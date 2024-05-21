В Челябинске открыли 9 бесплатных пляжей

Здесь уже дежурят 40 матросов-спасателей

В Челябинске в этом году для горожан приготовили девять благоустроенных бесплатных пляжей. На каждом из них на дежурство заступили матросы-спасатели. Всего в этом году для работы на водных объектах сертификацию прошли 170 человек, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Это сертифицированные специалисты, главной задачей которых является недопущение несчастных случаев на воде», — уточнили в пресс-службе.

На Первом озере заработали пляжи «Чуриловский» (на улице Черничной), «Первоозерный» (переулок Мамина, 1а) и «Чайка» (Бродокалмакский тракт).

Еще три места для отдыха горожане могут посетить на Шершневском водохранилище. Речь идет о пляжах «Городской» (там купаться нельзя), «Шершневский» (Шершневский Бор, 6/1) и «Белый парус» (Центральная, 3в/1).

На озере Смолино можно отдохнуть на пляжах «Смолинский» (переулок Дачный, 2а), «Спортивный» (улица Магнитогорская) и «Новороссийский» (Новороссийская, 79).

Помимо дежурства на бесплатных пляжах, матросы также будут работать на четырех коммерческих объектах. Всего летом откроют 19 мест для отдыха.

Напомним, матросы-спасатели приступили к дежурству на пляжах с 15 мая.

Отметим, пляж «Новороссийский» на озере Смолино в Ленинском районе станет инклюзивным. Его оснастят спецоборудованием, которое поможет людям с ограниченными возможностями здоровья комфортно передвигаться по пляжу, отдыхать у воды и купаться.