В Челябинске появится полностью инклюзивный пляж

Территорию оснастят спецоборудованием для людей с различными ограничениями здоровья

Челябинский пляж «Новороссийский» на озере Смолино в Ленинском районе станет инклюзивным. Здесь смогут полноценно отдыхать люди с различными ограничениями здоровья — как с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и незрячие, и другие. Об этом глава города Наталья Котова сообщила в ходе выступления перед депутатами гордумы.

Пляж «Новороссийский» оснастят спецоборудованием, которое поможет людям с ограниченными возможностями здоровья комфортно передвигаться по пляжу, отдыхать у воды и купаться.

«Будут организованы дорожки для передвижения, приобретены специальные пляжные кресла-коляски, предназначенные для передвижения по песчаным или каменистым поверхностям, матрацы для отдыха, принимающие специальную форму по контуру физических особенностей человека, которые также могут быть использованы для плавания», — рассказала градоначальница.

Зона отдыха оборудуется специальными скамейками для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, раздевалкой, туалетно-душевым модулем. Также будет смонтирована система навигации (тактильные знаки) для незрячих.

Мероприятия по организации зоны отдыха, доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья, запланированы на 2024 год.