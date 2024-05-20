Пляжи Челябинска полностью готовы к купальному сезону

Но устраивать заплывы пока не стоит

С 15 мая на всех девяти муниципальных пляжах Челябинска начали работу матросы-спасатели. Об этом сегодня, 20 мая, на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Однако в связи с прохладной погодой с купанием он рекомендовал повременить.

«На прошлой неделе закончили подготовку к открытию всех муниципальных пляжей. Но погода достаточно плавающая, и температура воды низкая, поэтому мы не рекомендуем купаться. При этом на пляжах с 15 мая уже дежурят матросы-спасатели»,— сказал он.

Напомним, горожанам доступны девять бесплатных муниципальных пляжей, расположенных на трех водоемах. Это «Белый парус», «Городской» и «Шершневский» на Шершневском водохранилище, «Новороссийский», «Смолинский» и «Спортивный» на озере Смолино и «Первоозерный», «Чайка» и «Чуриловский» на Первом озере.