В Челябинской области продолжается подготовка к купальному сезону

Глава региона Алексей Текслер поручил взять на контроль места массового отдыха у воды

В Челябинской области совсем скоро начнется купальный сезон. Глава региона Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства поручил взять на контроль места массового отдыха у воды.



В 2022 году в Челябинской области запустили программу по устройству официальных пляжей в популярных у жителей местах отдыха у водоемов. Она рассчитана на три года.

«Кроме обустроенных пляжей, люди активно используют еще достаточно большое количество мест традиционного массового отдыха у воды по всей области, поэтому прошу глав муниципалитетов проанализировать ситуацию и взять на контроль места массового пребывания людей. Повторюсь, мы с вами знаем прекрасно, есть места отдыха, которые как бы неофициальный пляж, но где... там иногда и больше (людей), чем на официальных пляжах. Поэтому табличку поставить „Купаться запрещено“ — этого мало!», — обратил внимание Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинске в этом году для горожан приготовили девять благоустроенных бесплатных пляжей. На них заступили на дежурство 40 матросов-спасателей. Адреса мест для отдыха мы публиковали здесь.