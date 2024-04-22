Семейная пара инициировала появление пляжа для инвалидов-колясочников в Челябинске

Люди с ограниченными возможностями смогут отдохнуть там уже этим летом

В Челябинске на берегу озера Смолино уже этим летом появится пляж для людей, передвигающихся на колясках. Его открытие анонсировала глава города Наталья Котова, а мы встретились с авторами проекта, чтобы узнать о нем поподробнее. К нашему удивлению, пролоббировали проект через мэрию не бизнесмены и не депутаты, а простые челябинцы — с богатым опытом волонтерства.

Юлия Кондрашова работает в сфере туризма и уже лет десять помогает нуждающимся землякам. Говорит, что хочет на личном примере показать своим детям силу добрых поступков. Юлия принимала участие в проектах разных благотворительных организаций, а пару лет назад поняла, что сама способна открывать новые горизонты.

Осенью 2022 года девушка после конкурсного отбора попала на образовательный проект «Женщина-лидер» на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Курс обширный: 16 недель обучения, 12 сессий с кураторами и экспертами, более 100 часов обучающего контента. Но из всех спикеров больше всех запал в душу Роман Аранин.

Эта личность — пример того, как даже тяжелейшая трагедия может не сломить человека, а привести к успеху в рамках всей страны. В начале двухтысячных Роман получил серьезную травму позвоночника, упав с 30‑метровой высоты из-за неисправности параплана. Более месяца провел в реанимации. Оказался полностью парализованным, управление движением рук и пальцев даже после многомесячного курса реабилитации так и не было восстановлено. Тем не менее, Роман не сломался, а начал вести активный образ жизни уже в статусе инвалида. Первым делом придумал коляску-вездеход для поездок на природу. А потом начал изобретать и другие удобные механизмы.

Сейчас Аранин владеет заводом в Калининграде, где сами колясочники производят приспособления для инвалидов — тренажеры, специальные коляски для плавания, шезлонги и другие изделия для людей с ограниченными возможностям. Выпускаемую продукцию Роман тестирует на себе. География продаж — вся Россия.

«Во время мастер-класса Роман рассказал про инклюзивные пляжи для инвалидов-колясочников. В Калининградской области их уже шесть. Я еще во время его выступления сразу почувствовала, что это мое. Загорелась идеей создать такой пляж и на Южном Урале», — говорит Юлия.

Сразу же после обучения девушка написала бизнесмену, заручилась его поддержкой. Несколько месяцев ушли на серию встреч, где Юлия вместе с мужем Матвеем, который работает в медиасфере, презентовали идею. В итоге весной 2023-го семье удалось попасть на личный прием к главе Челябинска Наталье Котовой. И она проект пляжа для инвалидов одобрила. В подтверждение ребята демонстрируют соответствующее письмо за подписью градоначальницы. Так с апреля завертелась работа над созданием инклюзивной площадки.





На руках у Кондрашовых письмо, в котором глава Челябинска Наталья Котова высказывает одобрение их проекту пляжа для инвалидов

Дело оказалось непростым. Сложности возникли на первом же этапе — выбор площадки, где люди с ограниченными возможностями потенциально могли бы разместиться для отдыха на воде. Вместе с профильными специалистами из городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, а также Поисково-спасательной службы на водных объектах Юлия объехала все городские пляжи. Где-то берег крутой, где-то сложно добраться от остановки, где-то коммуникации не подходящие и так далее. В итоге остановились на территории пляжа «Новороссийский» у школы № 46 на озере Смолино.

«Подошел только этот. Здесь хороший пологий спуск в воду, есть подъездные пути и парковка», — говорит Юлия.





Площадка для инвалидов займет часть действующего пляжа «Новороссийский» на озере Смолино

На подготовительную работу понадобился примерно год. Нельзя просто положить настилы и установить оборудование. Площадка должна соответствовать многочисленным ГОСТам, СНИПам и другим стандартам, регламентирующим ее функционирование. При этом максимум, что в городе ранее делалось для инвалидов, — это обустройство пандуса на городском пляже на Шершнях для спуска в воду. Поэтому опыта у специалистов было немного. Процесс затягивался. В итоге для ускорения Юлия вместе с мужем приняли решение самостоятельно лететь в Калининград, чтобы увидеть уже существующие инклюзивные пляжи воочию, познакомиться лично с их организаторами и детально разобраться, что и как работает.





Пляжи для инвалидов оборудованы в Калининграде от и до...

«Встретили нас тепло. Выделили специально нам машину и сотрудников. Провезли по нескольким пляжам. Плюс даже удалось попасть на завод, где производится специализированное оборудование для людей с ограниченными возможностями. Если честно, мы были поражены. Каждая площадка детально проработана, исходя из нужд людей с ОВЗ. Завод вообще выглядит футуристично. Причем там же кроме производства есть специальные помещения для реабилитации инвалидов. Построено для них жилье. А через местную мэрию удалось продавить идею присвоить улице, где располагается комплекс, название „Улица неограниченных возможностей“», — говорит Юлия.





Вот так выглядит завод в Калининграде, где производят оборудование для людей с ограниченными возможностями

Поездка существенно помогла. После личного знакомства Юлии пообещали присылать всю необходимую документацию, которую она запросит. Девушка, в свою очередь, делилась наработками с представителями городских властей. Благодаря этому процесс создания существенно ускорился. Проект приобрел конкретные очертания.

• Зона для инвалидов будет рассчитана на десять лежаков. Она расположится с левой стороны пляжа, поближе к школе. Для отдыхающих оборудуют деревянные настилы, по которым легко передвигаться на коляске.

• Специальные лежаки будут иметь козырек от солнца и удобные матрасы, принимающие форму тела.

• Со своей коляски здесь можно будет пересесть на коляску для купания и спуститься в воду по пандусу.

• Также на пляже установят специальный туалет и душ для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

• И еще будет разработана система навигации для незрячих.









Так выглядят лежак для инвалидов и коляска для погружения в воду

Муниципалитет сейчас объявил аукцион на закупку оборудования, ведется поиск поставщика. Но даже одного появления такой площадки недостаточно. Чтобы обеспечить инвалидам комфортное пребывание, требуются дежурные по пляжу, которые будут понимать специфику ухода за маломобильными людьми. В их обязанности будет входить:

• обслуживание площадки (установка и демонтаж оборудования утром и вечером, текущая уборка);

• сопровождение людей с ОВЗ от и до парковки до пляжа;

• помощь при пересадке и купании;

• профилактика травматизма и возможных ЧП, ситуативная помощь.

Чтобы двигать проект, а потом и обслуживать пляж, Юлия создала некоммерческую организацию «Центр социальной помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья „На равных“». Сегодня АНО в поиске волонтеров, которые будут работать на озере. Предпочтение отдают тем, кто физически крепок и имеет какое-то представление о психологии и медицине. Уже удалось встретиться с руководством нескольких вузов, там пообещали поспособствовать с поиском студентов для такой работы на летний период. Город, в свою очередь, готов обучить волонтеров профессии «матрос-спасатель».

Для самих инвалидов инклюзивный пляж будет бесплатным. Позже появится электронная запись, и любой колясочник сможет забронировать место заранее.

Проект челябинцев поддержало Всероссийское общество инвалидов.

«Проблема доступности городской среды стоит остро. Некоторые колясочники даже из своих квартир не могут выехать, а тем более поехать на озеро. По песку коляски ездят с трудом, на своей коляске в воду тоже не спустишься — она забьется песком, заржавеет. Поэтому проект инклюзивного пляжа нам кажется интересным. Мы будем рассказывать о нем инвалидам, чтобы все знали, могли там отдохнуть. Надеюсь, опыт будет успешным и ребята будут его тиражировать», — говорит председатель челябинского областного отделения Всероссийского общества инвалидов Лидия Дмитриева.

Юлия Кондрашова тоже считает, что в будущем такие пляжи должны появиться на других озерах Челябинской области. А пока ждем открытия первого. Первых отдыхающих инклюзивный пляж сможет принять уже в начале июня.