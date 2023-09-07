В Челябинске популярные маршруты усиливают новыми автобусами‑гармошками

Их выведут на самое загруженное направление

В четверг, 7 сентября, губернатор Алексей Текслер осмотрел новые автобусы, которые поступили в Челябинск в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Среди них есть как уже привычные горожанам зеленые автобусы, так и «гармошки» — машины особо большого класса, передает ИА «Первое областное». Глава региона рассказал о дальнейших планах развития системы общественного транспорта на Южном Урале, а также о том, что есть идея производить у нас не только трамваи и троллейбусы, но и автобусы.

Полтора десятка новых «Волгабасов» на газомоторном топливе уже готовы выйти на линию. Водителям эти машины знакомы, как и пассажирам: низкий пол, комфортные посадочные места, аппарели для колясок, кондиционеры, валидаторы и USB-разъемы для подзарядки гаджетов. Отдельного внимания заслужили «гармошки» — автобусы длиной в 18 метров, способные перевозить более 180 пассажиров. Их пустят на самый популярный 64-й маршрут «Автовокзал „Центральный“ — Автобусный парк». Что касается остальных машин, то они пойдут на самый протяженный 8-й маршрут, соединяющий северо-запад Челябинска с Тракторозаводским районом.





«Продолжаем работу по системному обновлению общественного транспорта в регионе. Понятно, что одна из важнейших задач — обновление транспорта в Челябинске, в столице региона. Я прекрасно помню ситуацию в 2019 году: без слез не вспомнишь, можно так ее охарактеризовать. За это время мы уже около 300 автобусов для Челябинска приобрели, их можно видеть сегодня на улицах города. Из-за специфики этой поставки вы видите два автобуса-гармошки сверхбольшого класса. Мы эту работу недавно в Челябинске начали и получили хорошие отзывы жителей, да и транспортники говорят, что на самом загруженном маршруте № 64 „гармошки“ помогают задачу решать более эффективно. В течение ближайших четырех месяцев помимо этих двух машин будет еще десять новых гармошек. Дальше планируем часть наших маршрутов переводить на особо большой класс», — прокомментировал Алексей Текслер.





Автобусы были приобретены по лизинговой схеме при содействии ГТЛК: государство оплачивает часть лизинговых платежей, но при этом необходим регулируемый маршрут, который субсидируется государством. Это обеспечивает исполнение графика и всего того, что необходимо для современной маршрутной сети. В этом году проработан вопрос по опережающей поставке еще 25 машин для маршрута № 483 («Парк Гагарина — Старокамышинск»). Еще столько же автобусов пойдут на 123-й маршрут, соединяющий центр Челябинска с Копейском.

«До конца года еще 21 муниципалитет получит 121 автобус. Идет масштабная работа не только в Челябинске и Магнитогорске, но и по всему региону. Переводим всю сеть на регулируемые маршруты, где в стоимость для перевозчика вложены субсидии из регионального бюджета: это амортизация, обновление общественного транспорта. Переходим к тому, чтобы транспорт приобретался системно. Автобусы, выходящие из строя, будут своевременно обновляться. Во всем регионе вся система общественного транспорта будет цивилизованной и современной в рамках стандартов оказания качественных услуг», — резюмировал губернатор.





В Челябинской области производят трамваи и троллейбусы. Глава региона отметил, что мы можем дойти и до автобусов, такие планы у властей есть. В целом регион сделал серьезный рывок в улучшении как подвижного состава, так и инфраструктуры общественного транспорта.