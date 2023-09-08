Челябинск получит до конца года еще 40 современных трамваев

В вагонах из новой партии увеличено число сидячих мест

В 2023 году в Челябинск поступил 41 новый низкопольный трамвай модели 71-628 производства УКВЗ. До конца 2023 года областной центр получит еще 40 таких трамваев, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе областного Миндортранса.

Особенность вагонов из новой партии — увеличенное число мест для сидения: было 33, стало 38.

«Каждый день на линию выходит в среднем от 35 до 41 вагона, часть вагонов остается в депо для прохождения необходимого технического обслуживания», — отметили на подведомственном Миндортрансу предприятии «Организатор перевозок Челябинской области».

Весь новый транспорт оборудован валидаторами, датчиками пассажиропотока, USB-розетками, кондиционерами и видеонаблюдением. Кроме того, вагоны адаптированы для маломобильных пассажиров.

Всего с начала обновления трамвайного парка Челябинск получил уже более 100 современных трамваев различных моделей.

Напомним, что в июне этого года Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») передал Челябинску 41 низкопольный трамвай модели 71-628-01. Первый трамвай этой модели жители Челябинска увидели в прошлом году.

Накануне ИА «Первое областное» писало, что министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на поставку 11 низкопольных трамвайных вагонов для областного центра за 814 млн рублей. Семь вагонов должны поступить до ноября 2023 года, еще четыре — до июня 2024 года.