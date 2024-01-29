В Челябинске нашли новый способ помочь гипертоникам

Доктора подбирают им терапию дистанционно

В челябинской городской поликлинике № 5 провели успешный эксперимент, который позволил облегчить жизнь гипертоникам. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В поликлинике создали две контрольные группы из пациентов. Первые 30 человек — с только что выявленным во время диспансеризации диагнозом «гипертония», и еще 30 человек — живущие с этим диагнозом больше трех лет.

Все участники эксперимента каждый день принимали назначенную им терапию и два раза в сутки измеряли давление домашним тонометром и заносили в дневник наблюдений.

Раз в несколько дней администратор поликлиники обзванивал пациентов, собирал данные о давлении и передавал лечащему врачу, а тот корректировал терапию. Пациент также мог связаться с доктором, если чувствовал ухудшение.

«В итоге все пациенты достигли стойких цифр артериального давления в пределах нормы. И, судя по анкете, у пациентов первой группы качество жизни улучшилось на 7%, у пациентов из второй группы — на 9%», — отмечают врачи.

Так как эксперимент оказался успешным, новую методику помощи гипертоникам будут практиковать постоянно.

Между тем в Челябинской области за год выявили 2,3 тысячи случаев рака предстательной железы: 40% случаев — во время диспансеризации.

