В Магнитогорске алабай после двух месяцев скитаний воссоединился с хозяином

Еще зимой Хан перепрыгнул забор и убежал из дома

Трогательная история со счастливым концом развернулась в эти дни в Магнитогорске. Алабай по кличке Хан, который пропал еще зимой, спустя два месяца скитаний вернулся к своему хозяину. Путь домой оказался долгим: пес успел побывать на улицах Магнитогорска, в отлове и, наконец, в приюте соседнего села.

Как рассказала нам Кристина Трунова, помогающая собакам найти свой дом, все началось еще зимой. Хан взобрался на сугроб у забора, перепрыгнул ограждение и убежал. Долгое время пес бродил по Магнитогорску самостоятельно и пугал своим грозным видом прохожих.

«На улице Ленина видела. Очень большой! Людей пугал. Но не лаял и не кидался. Жалко, видно, что добрый песель», — писала про Хана одна из жительниц Магнитогорска в соцсетях.

Пес скитался два месяца, пока его не отловила специальная служба и не отвезла в приют, расположенный в селе Агаповка. Именно туда свозят большинство бездомных животных, пойманных в городе. В соцсетях приюта его фотографию разместили с подписью «агрессивное поведение».

Фото: государственный приют для животных без владельцев

Кристина Трунова рассказала журналистам 1obl.ru, что многие собаки попадают в госприют не потому, что опасны, а потому что люди дают ложные показания. В итоге животное получает статус «агрессивный».

«Они сидят там пожизненно в клетках, никто с ними не гуляет, никто не навещает. Они сидят и ждут. Но ждать им некого и нечего», — поделилась девушка.

Единственный шанс у якобы агрессивных собак выбраться оттуда — чтобы кто-то приехал, увидел и забрал. Но, по словам волонтера, люди не ездят в этот приют. Даже в редкие «дни открытых дверей» посетителей очень мало. А собаки ждут не просто взглядов через решетку, как в зоопарке.

«Им нужно, чтобы с ними гуляли, гладили, общались, привозили вкусняшки и игрушки. И работники, думаю, не откажутся от помощи. Нужны руки — для уборки, для выгула. Рук там очень не хватает», — добавила женщина.

История Хана закончилась благополучно. Его фотографии начали разлетаться по соцсетям, хозяин увидел своего пса и написал волонтерам. Женщина, которая помогала собаке, оперативно связалась с приютом и сообщила, что владелец скоро приедет. Хозяин сам позвонил, уточнил детали и отправился в Агаповку. В итоге Хан был возвращен домой.