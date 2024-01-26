В Челябинской области за год выявили 2,3 тысячи случаев рака предстательной железы

При этом 40% случаев — во время диспансеризации

Рак предстательной железы занимает второе место по количеству случаев онкологии у мужчин. На первом месте стоит рак легкого. Заболевание может не проявлять себя долгие годы. Чтобы поймать его на ранней стадии, мужчине нужно раз в год посещать врача-уролога либо проходить диспансеризацию. Об этом в личном телеграм-канале напоминает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По данным Минздрава Челябинской области, в 2022 году на Южном Урале выявлено 1629 случаев рака предстательной железы (в том числе 1173 на ранних стадиях), а в 2023 году уже 2317 случаев (в том числе 1731 на ранних стадиях).

«Пациентов с данным диагнозом стало больше из-за обширного охвата мужчин профилактическими осмотрами. Порядка 40% случаев рака выявляется именно благодаря диспансеризации. В 2023 году профосмотры и диспансеризацию прошли более 337 тысяч мужчин, что почти в два раза больше, чем годом ранее», — замечает Ирина Гехт.

Проверить риск развития рака простаты сегодня можно с помощью анализа крови на простат-специфический антиген (ПСА). Это исследование входит в бесплатную диспансеризацию для мужчин возраста 45+.