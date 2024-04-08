В Челябинске начался ремонт двух проблемных канализационных коллекторов

Работы идут в Ленинском и Тракторозаводском районах

МУП «ПОВВ» сообщило о старте ремонтных работ на двух изношенных канализационных коллекторах в Челябинске, которые ставят под угрозу безопасность горожан.

Так, в Ленинском районе начат капитальный ремонт канализационного коллектора по улице Барбюса: на участке от улицы Новороссийской до Дзержинского заменят 1250 метров труб диаметром 800 мм.

«Работы ведутся в рамках программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. До 1 ноября коллектор полностью заменят, применив современные долговечные материалы. Для обеспечения работ будет произведена зачистка охранной зоны трубопровода от имеющихся угнетенных деревьев и поросли. По завершении работ нарушенное благоустройство восстановят. Также запланированы компенсационные озеленительные работы на территории Ленинского района», — сообщили в ПОВВ.

В Тракторозаводском районе приступили к ремонту практически полностью изношенного напорного коллектора по улице Танкистов: здесь также предстоит зачистка охранной зоны от поросли ясенелистного клена, полная замена трубопровода и восстановление благоустройства.

Напомним, минувшей зимой коммунальщики несколько раз чистили данные коллекторы от засоров. Причем в нескольких случаях ситуацию усугубляли сами жители, которые спускали в канализацию не предназначенные для этого вещи вроде влажных салфеток.