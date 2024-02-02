Челябинцы спровоцировали засоры коллекторов влажными салфетками

Коммунальщики рассказали, что нашли во время прочистки колодцев в Тракторозаводском районе

Производственное объединение водоснабжения и водоотведения (МУП «ПОВВ») отчиталось о состоянии канализационных коллекторов в Тракторозаводском районе Челябинска. Напомним, ранее на подтопление сточными водами подвалов и подземной парковки пожаловались жители нескольких домов по улицам Волочаевской, Главной, Горького и Мамина.

«В настоящее время в районе многоквартирных жилых домов по Волочаевской, 37, Главной, 6, и Горького, 9, силами МУП „ПОВВ“ засор канализационного коллектора устранен. Колодец был забит бытовыми нерастворимыми предметами, преимущественно влажными салфетками. Выполнены работы по гидродинамической промывке коллектора», — рассказали Первому областному информагентству в мэрии.

В районе многоквартирного жилого дома Мамина, 5, также организованы работы по прочистке коллектора.

По Мамина, 3а, 7а, проведен технический осмотр наружных сетей водоотведения, наружные сети канализации в исправном состоянии, нарушений в работе коллектора не выявлено.