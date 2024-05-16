Под Челябинском отремонтируют разрушенный участок коллектора

Речь идет о замене труб возле поселка Роза

В Челябинской области возле поселка Роза в этом году отремонтируют участок разрушенного коллектора. На работы из регионального бюджета выделена дотация в размере 26,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе администрации Коркинского муниципального района.



«Дотация предназначена для завершения работ по устранению аварийной ситуации на участках канализационного коллектора от КНС № 2 (новая) по улице Терешковой до КНС № 3 (новая) по переулку Щорса. Конкретно — требуется замена нескольких сотен метров коллектора между колодцами в районе поселка Роза», — сказали в пресс-службе.

В связи с поступлением дотации на собрании депутатов внесли изменения изменения в бюджет Коркино на 2024 год.

Глава округа Наталья Лощинина озвучила, что коллектор не будет принят в муниципальную собственность. До окончания ремонта гарантирующим поставщиком водоотведения в Коркино и Розе останется МУП «ПОВВ».

«Остальные инженерные сети будут переданы в оперативное пользование новому муниципальному предприятию „Водоканал Коркино“, который начнет работать с 21 мая», — сказали в пресс-службе.

Наталья Лощинина уточнила, что в этом году стоит задача полностью завершить работы на коллекторе.

Замглавы по инфраструктуре администрации Коркино Вадим Галямов также рассказал о ремонте аварийного коллектора на улице Островского. Там обрушилась верхняя часть трубы и появились провалы грунта. Там требуется замена 100 метров трубы диаметром 400 миллиметров.

«МУП „ПОВВ“ будет устранять аварию силами подрядной организации „Технопоток“ на собственные средства, без привлечения дополнительных источников финансирования. Ведется согласование земляных работ. До устранения аварии организовано перекачивание стоков по временной наземной ветке», — уточнили в пресс-службе.