В Ленинском районе Челябинска отремонтируют аварийный коллектор

Пока специалисты устраняют засор и откачивают воду из подвалов домов

Сегодня, 16 декабря, в Ленинском районе Челябинска аварийные бригады приступили к устранению засора канализационного коллектора в районе улиц Гагарина и Дзержинского, из-за которого произошло подтопление подвальных помещений домов. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, будет организован временный сток, а затем приступят к ремонту коллектора.

«На месте с самого утра работает 6 единиц техники и 15 аварийных рабочих. Ведется откачка воды из подвалов, пробивка коллектора, что позволит организовать сток по временной схеме в течение 2-3 дней. После этого будет выполняться ремонт аварийного коллектора»,— уточнили в мэрии.

Отключений воды в жилых домах нет. Ситуация находится на контроле замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова.