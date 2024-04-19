В Копейске пострадавшим из‑за аварии на коллекторе семьям окажут помощь

Ремонт почти завершили

В Копейске Челябинской области семьям, чьи дома пострадали из-за аварии на канализационном коллекторе, полагаются выплаты с учетом нанесенного ущерба. Об этом рассказали в городской администрации. Ремонт на поврежденном участке завершен на 80 процентов.



Ход ремонта на коллекторе Д-1000 мм в районе улиц 2-й Гортоповской и Папанинцев проверила врио главы Копейска Светлана Логанова.

«Домовладения на улице 2-я Гортоповская больше всех пострадали в результате аварии на коллекторе. Ранее комиссия прошла по домам и оценила степень ущерба. Все обращения жителей пострадавших домовладений находятся на контроле, помощь будет оказана», — сказала Светлана Логанова.

Напомним, в поселке Кадровик из-за износа канализационного коллектора и паводковых вод обвалился грунт. Глубина провала достигла четырех метров.

Аварийные участки огородили. Затем рабочие приступили к очистке коллектора от ила, обрушившегося грунта и остатков железобетонной трубы, а также промывке коллектора.