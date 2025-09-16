В Челябинске начали строительство новой 2-километровой набережной реки Миасс

Она протянется от моста на Свердловском проспекте до моста по Северо-Крымской

В Челябинске приступили к строительству новой набережной на северном берегу реки Миасс. Благоустроят новую прогулочную зону к концу 2026 года, сообщили в мэрии.

Длина набережной будет 1,9 километра: от моста на Свердловском проспекте до моста на Северо-Крымской. Здесь появятся тропинки и велодорожки, скамейки, смотровые площадки, освещение. Для защиты от подтоплений проведут берегоукрепление.

Подрядчиком выступило ООО «ДСК-Урал». Рабочие уже приступили к обустройству инженерной защиты. Также на этом участке снесут деревья, попадающие в зону новых объектов.

Напомним, первые два этапа на участке от Свердловского проспекта до улицы Косарева должны выполнить до 31 августа следующего года, стоимость контракта — 552,3 миллиона рублей.