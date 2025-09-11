После набережной в Чурилово благоустроят берега других водоемов Южного Урала

Губернатор Алексей Текслер оценил объект на Первом озере и поделился планами на будущее

Глава Южного Урала 11 сентября прогулялся по набережной в поселке Чурилово в Челябинске и оценил результаты благоустройства береговой линии Первого озера. Реконструкцию набережной завершили этим летом, работы шли два года. Теперь там есть сеть дорожек, спортивные и детские площадки, спуски к воде, освещение.





На территории укреплена береговая линия, проложены велодорожки. Для машин есть удобная парковка. С прошлого года прижились саженцы деревьев и кустарников. Для мам с колясками и маломобильных жителей оборудованы пандусы.





«Такие набережные, как на Первом озере, действительно украшают город и становятся центрами притяжения для целых районов — в данном случае для Чурилово. У нас есть планы продолжать активное благоустройство Челябинска, и мы их последовательно реализуем. Горожане дают положительную обратную связь: даже пока мы сегодня шли, люди делились эмоциями и говорили, как радуют их такие изменения», — сказал губернатор.





Работы на набережной выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект сдали в срок.





Даже в дождь на новой набережной гуляют местные жители. Семейная пара остановилась поговорить с губернатором и поблагодарить его за такие проекты, которые преображают городские пространства.





Алексей Текслер рассказал, что в будущем у жителей Южного Урала будет еще больше возможностей отдохнуть у рек и озер. Например, продлится благоустройство набережной вдоль Миасса. Задействуют оба берега реки, вплоть до улицы Северокрымской. Появится прогулочная зона на Шершнях.

«Очень красивая природа у нас, здорово, что такие объекты возникают. Так что по максимуму там, где есть водные объекты будем создавать такие прогулочные зоны», — рассказал глава региона.





Будущие объекты предполагается построить в разных форматах. В любом случае, собираются предусмотреть возможность погулять, посидеть, заняться спортом, использовать воркаут-пространство, детские площадки.