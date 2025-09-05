В Агаповке открылся новый сквер «Семьи, любви и верности»

Жители выбрали проект на голосовании за благоустройство



В Агаповке 5 сентября прошло торжественное открытие нового сквера «Семьи, любви и верности», который стал настоящим подарком для жителей района. На церемонии присутствовали заместитель министра ЖКХ Челябинской области Елена Шевцова, глава Агаповского муниципального района Артем Якимович, заместитель председателя Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Евгения Ефимова и другие почетные гости, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области.





«Благодаря инициативе самих жителей и поддержке правительства Челябинской области, бизнеса стал возможным проект сквера. Голоса более трех тысяч неравнодушных граждан дали старт реализации мечты — создать пространство красоты и гармонии, ставшее гордостью всего Агаповского района», — отметила Елена Шевцова.

Глава района Артем Яхимович подчеркнул важность участия местных жителей в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Было представлено три проекта, и 3133 человека выбрали именно этот сквер. Благодаря активности наших жителей проект воплотился в жизнь. Создание сквера — это результат командной работы проектировщиков, строителей, представителей власти и волонтеров», — сказал Артем Яхимович.

В новом сквере расположили кованую ажурную карету, арку, скамейки и ротонду, где можно проводить свадебные церемонии и фотосессии. Дорожки заасфальтировали, постелили газон и установили современное освещение.





Сквер расположен рядом с храмом Владимирской иконы Божией Матери. Это придает особый смысл месту и делает его особенно притягательным для молодоженов.





«Это замечательно, что построили такой красивый сквер. В этой части села не было мест для отдыха. Теперь мы с дочкой Полиной будем здесь гулять», — цитирует жительницу Агаповки Юлию Матвиенко газета «Звезда».





Открытие сквера стало символичным событием, в рамках которого прошла церемония бракосочетания двух молодоженов. Сквер «Семьи, любви и верности» станет пространством для укрепления семейных ценностей и местом, где можно наслаждаться красотой и гармонией родных мест.



