В Челябинске нашли подрядчика для строительства новой набережной

Первые два этапа обойдутся в полмиллиарда рублей

В Челябинске определили подрядчика для строительства первого и второго этапов новой набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Косарева. Стоимость контракта — 552,3 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчиком выступило ООО «ДСК-Урал». Компании предстоит укрепить берег реки протяженностью 840 метров, а также благоустроить территорию. Работы нужно завершить до 31 августа 2026 года. Заказчиком выступило управление капитального строительства Челябинска.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске благоустроят почти два километра проспекта Победы. Речь об участке от улицы Салавата Юлаева до Молдавской.