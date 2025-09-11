Губернатор Алексей Текслер осмотрел новые cкверы Челябинска

На северо-западе города и в Чурилово

Глава Челябинской области Алексей Текслер осмотрел сегодня, 11 сентября, новые скверы Челябинска — один расположен у федерального кардиоцентра, а второй — на улице Молодогвардейцев, передает с места событий журналист ИА «Первое областное».

Сквер у кардиоцентра пользуется популярностью у горожан, а небольшой пруд рядом с ним — излюбленное место рыбаков.

«Пространства много. Вода добавляет месту привлекательности», — подчеркнул губернатор.

Большую территорию с прудом приводят в порядок сразу несколько подрядчиков — на каждый вид работ заключен отдельный контракт. Благоустройство должны были завершить в августе, но помешала погода. Алексей Текслер просит строителей поторопиться.

Проект дорабатывали по ходу дела, видя потребности жителей. От школы обустроили пешеходный переход для детей. Дополнительно оборудуют площадку для выгула собак. Для рыбаков поставят стойки для удочек и сделают места для сидения. В сквере сделают освещение и видеонаблюдение, установят скамейки и урны. Подготовят коммуникации для установки общественного туалета.

Также Алексей Текслер осмотрел сквер на улице Молодогвардейцев.

Этим летом там завершили второй этап благоустройства. Проложили новые пешеходные дорожки, высадили кустарники, установили скамейки, урны, оборудовали велопарковки, поставили перголу для фотозоны, инфостенд, детские встроенные батуты.

Обновили освещение, добавили видеонаблюдение и систему безопасности.

В планах — размещение современных детских площадок в теневых зонах.

«Хорошее благоустройство. Когда будет дополнительное развитие — это будет первоклассный сквер», — подчеркнул губернатор.

Сегодня также глава региона побывал в Чурилово, где обустраивают набережную Первого озера.