В Челябинскую область возвращается бабье лето

На этой неделе в регионе потеплеет до +21 градуса

По данным синоптиков, в Центральной России на этой неделе ожидается бабье лето с потеплением до +24 градусов. А как обстоят дела в Челябинской области? Вернется ли в регион тепло после холодных и дождливых выходных? Смотрим, что обещают нам метеорологи.

«В уральских регионах 11 и 12 сентября дождевые тучи не дадут столбикам термометров подняться выше +12...+17 градусов. Со среды осадки приобретут локальный и кратковременный характер, потеплеет до +16...+21 градуса»,— уточнили синоптики центра «Фобос».

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в Челябинске осадки прекратятся уже во вторник, 12 сентября. Столбики термометров покажут около +17 градусов. В последующие дни воздух будет прогреваться до +19 градусов. К концу недели температура опустится, но незначительно — синоптики обещают до +17 градусов. Ветер будет слабым. Облачно с прояснениями, без осадков.

В отдельных районах области будет чуть теплее — до +21 градуса. В горах и низинах температура на неделе не поднимется выше +18 градусов.

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