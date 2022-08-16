Челябинцев приглашают прогуляться по стройплощадке нового сквера у ДС «Юность»

Во встрече примут участие глава района и архитекторы, которые придумали это пространство

Уже в четверг, 18 августа, жителей Челябинска приглашают прогуляться по территории будущего сквера у «Юности». Экскурсию проведут глава Центрального района Виктор Ереклинцев, архитектор бюро ПЖЛСТ Алексей Пастухов и Александра Некрасова, руководитель Центра развития городской среды.

Сквер начали строить еще весной и должны управиться до конца сезона. По плану здесь будут велодорожка, места для отдыха, памп-трек, качели и общественный туалет.



Это картинка из проекта, представленного в 2021 году



Напомним, ранее территория у Дворца спорта была автовокзалом и парковкой. Однако еще в прошлом году в управлении архитектуры решили превратить площадку в место для отдыха, увязав парковую зону с новыми набережными у «Мегаполиса», филармонии и Арт-сквера. Первоначально в эскизах был боул для экстремальных видов спорта — специальная бетонная чаша, которая буквально вписана в ландшафт территории. Кроме того, на площадке планировалась поляна для фуд-траков, где предусмотрены были все коммуникации для мобильных точек питания.



К благоустройству территории приступили весной, и проект существенно изменился: вместо дорогого боула появится первый в Челябинске памп-трек, то есть специальная дорожка для катания на велосипедах и скейтбордах. Эта площадка подходит для более широкой аудитории.





Подробнее об этом расскажут на экскурсии. Кроме того, на прогулке по строительной площадке можно задавать вопросы о фуд-корте, форме качелей и основных принципах озеленениях. И об амфитеатре, строительство которого планировали закончить 5 августа.



Начало встречи в 19:00. И лучше, если вы предупредите о своем приходе через специальную форму регистрации Дома архитектора.

