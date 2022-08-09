Четыре спортплощадки строят в Чебаркуле

В новом месте отдыха жители смогут играть в теннис, заниматься на тренажерах и кататься на скейте

В Чебаркуле продолжается благоустройство Семейного парка. Согласно проекту здесь появятся четыре спортивные площадки. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Первая площадка будет универсальной и подойдет для занятий футболом, волейболом, баскетболом и большим теннисом. Территорию огородят трехмерным забором.

На второй площадке установят шесть уличных тренажеров. Над ними обустроят навес, чтобы жители смогли заниматься спортом в любую погоду.

Также в парке появятся воркаут-площадка и скейт-парк для катания на скейтбордах, трюковых самокатах и велосипедах.

Напомним, парк благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Ранее на территории общественного пространства начали строить велосипедные дорожки. На объекте работают сразу несколько подрядчиков.

В сентябре прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Чебаркуль. В ходе рабочего визита глава региона осмотрел городскую больницу, стадион, скверы и набережную, а также поделился планами развития города.

Добавим, в течение трех лет в Челябинске, Магнитогорске и Миассе построят современные спортивные площадки, которые будут доступны всем желающим. Они позволят привлечь к занятиям физической культурой и спортом еще больше южноуральцев — современные объекты с доступом к интернету позволят посетителям настроить индивидуальные тренировки и следить за правильностью выполнения упражнений.