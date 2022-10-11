В Челябинске в этом году благоустроили 340 дворов, из них 115 — по инициативным проектам самих жителей. Недавно закончили работы в одном из таких — во дворе по внешней стороне дома № 19 на улице Пограничной. На работы из бюджета выделили 4,7 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Во дворе заасфальтировали дворовой проезд, обустроили парковочные места и сделали большую детскую площадку. Все это организовали по программе «Инициативное бюджетирование» — сами жители предлагали для благоустройства территории, а за лучшие варианты затем голосовал весь город.Дом № 19 на Пограничной — большая десятиэтажка. Пока удалось сделать только двор по внешней стороне. Но внутренний двор уже включили в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год. Там планируют отремонтировать проезд и тротуары.В городской администрации отметили, что в этом году в Челябинске по разным программам благоустроили 340 дворов, из них 115 — по инициативным проектам.