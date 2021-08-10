В Челябинске на Комсомольском проспекте вырубят почти два десятка сухостойных деревьев

Разрешение на снос сухостоев выдано управлением экологии и природопользования города Челябинска

В Челябинске на Комсомольском проспекте вырубят сухостойные деревья. Разрешение на выполнение работ комитету дорожного хозяйства и транспорта выдало управление экологии и природопользования Челябинска, сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе комитета.

«Согласно разрешению № 304 на снос или пересадку зеленых насаждений, будет осуществлен снос 17 сухостойных деревьев, в числе которых ивы, липы, лох серебристый, по адресам: Комсомольский проспект, 101, 99, 112, 92, 38, 16, 4, 90, 110, 19а; улица Цинковая, 1; улица Каслинская, 18»,— уточнили в ведомстве.

К работам МБУ «Геоцентр города Челябинска» приступит уже на этой неделе.

Напомним, в конце августа должны завершиться работы по благоустройству бульвара вдоль Комсомольского проспекта — от сквера Красного Урала до улицы Молодогвардейцев. Как ранее сообщал глава Курчатовского района Сергей Антипов, это будет большая прогулочная зона с лавочками, велодорожками, малыми формами и освещением.

Кроме того, на сегодня продолжается ремонт Комсомольского проспекта. Работы планируют завершить к сентябрю. В ходе проведения работ у жителей Челябинска возникло немало вопросов и претензий, также по распоряжению главы города Натальи Котовой была проведена независимая экспертиза работ, результаты которой озвучили горожанам на брифинге в конце июня.