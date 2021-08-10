В Челябинской области прогнозируют рост зарплат к концу года

Правительство региона договорилось с промышленниками об индексации доходов работников

Численность зарегистрированных безработных в Челябинской области к 1 июля уменьшилась на 64% по сравнению с показателем 2020 года. Среднемесячная начисленная заработная плата выросла за январь — май текущего года на 6,7%, в реальном выражении — на 1,5%. Тему повышения уровня жизни жителей губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил на встрече с президентом Владимиром Путиным во время его визита на Южный Урал, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

Как доложил Владимиру Путину Алексей Текслер, реальные зарплаты в регионе до конца года продолжат расти. Для поддержки положительной динамики предпринимается комплекс мер с вовлечением в эту работу общественных и деловых объединений, предпринимательского сообщества.





«Ваше поручение к октябрю восстановить число занятых мы выполним. Фактически мы это сделаем к концу этого месяца. Ключевой вопрос — вопрос зарплат и денежных доходов населения. Договорились с крупным и средним бизнесом по индексации зарплат сверх уровня инфляции. Мы ожидаем рост реальных зарплат в этом году», — доложил Владимиру Путину Алексей Текслер.

По данным Челябинскстата, в первом полугодии Челябинская область по большинству ключевых показателей социально-экономического развития продемонстрировала положительную динамику. Индекс промышленного производства на Южном Урале вырос относительно января — июня 2020 года на 13,3%. Ввод жилья составил 732,7 тыс. кв. м, или +26,8% (+51,2%). Объем работ в строительстве демонстрирует рост на 23,9% (+13,6%). Оборот розничной торговли — на 10,3% к январю — июню 2020 и 2019 года в сопоставимых ценах.

На стимулирование успешной деятельности южноуральских предприятий направлена поддержка инвестиционной активности. Для этого в регионе продолжается внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса (по результатам 2020 года достижение их показателей составило 98% — это третье место в России). Инвесторам в регионе оказывают помощь в виде налоговых льгот и иных преференций, действует сопровождение проектов.

«Вся эта работа способствует тому, что регион даже в непростое время пандемии показывает положительную динамику в инвестициях. В первом квартале этого года прирост вложений составил уже 25,7%, их физический объем достиг 64,5 млрд рублей. На территории Челябинской области сегодня продолжается реализация более 300 проектов с объемом инвестиций более 500 млрд рублей, в рамках которых планируется создание более 9 тыс. рабочих мест. И мы продолжаем развивать нашу систему поддержки инвесторов, используя наилучшие доступные механизмы, включая составляющие инвестиционного стандарта, наработки АСИ и регионов-лидеров нацрейтинга инвестпривлекательности», — комментирует заместитель губернатора Егор Ковальчук.

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Челябинской области работает центр «Мой бизнес», предоставляющий финансовые, образовательные, консультационные и инжиниринговые услуги.

«С начала 2021 года центр оказал уже свыше 15 тысяч услуг, в том числе более 130 финансовых: выдано 82 займа на общую сумму 263 млн рублей и 49 поручительств в общей сложности на 347,8 млн рублей, которые позволили бизнесу привлечь более 952 млн рублей кредитных средств. Порядка 50 предпринимателей на сегодня являются резидентами Центра бизнес-инкубирования, еще около 60 — воспользовались услугами коворкинга „Мой бизнес“», — отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Особое внимание на Южном Урале уделяется поддержке инновационных компаний, женского предпринимательства, фермеров и экспортеров. Последние также могут обратиться за сервисами по продвижению на зарубежные рынки в Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества региона, действующий в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». При поддержке центра южноуральские компании уже заключили 28 договоров на 4 млн долларов.

В начале мая 2021 года в Челябинской области приняли региональную программу по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. В нее вошли мероприятия по восстановлению занятости, сохранению и увеличению доходов населения, а также меры социальной поддержки граждан.