Новую пешеходную зону на Комсомольском проспекте обустроят за 32 млн рублей

На бульваре установят детские игровые комплексы и велопарковку

Администрация Курчатовского района Челябинска нашла подрядчика для благоустройства пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту между улицами Молодогвардейцев и Ворошилова. Победителем аукциона стала компания «СтройМиг». При начальной цене контракта в 36,2 млн рублей она снизила стоимость работ до 31,7 млн рублей. Средства направят из бюджетов России, Челябинской области и Курчатовского района. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.





Согласно техзаданию, на небольшом участке по четной стороне проспекта сделают мощение, установят спортивные объекты, детские игровые комплексы (в том числе с батутом и скалодромом в виде совы), скамейки и шезлонги, уличные столы и каменные урны. Также проектом предусмотрено оборудование велопарковки и велостанции. Для озеленения территории рабочие высадят яблони, липы, кизильник, можжевельник, барбарис, сосны, иргу.

Проведение благоустройства запланировано на срок с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Работы выполнят в рамках программ «Жилье и городская среда» и «Формирование современной городской среды в Курчатовском районе города Челябинска на 2018—2022 годы».

Напомним, что этим летом началось комплексное благоустройство Комсомольского проспекта. В рамках проекта обновили бульвар по четной стороне между улицами Красного Урала и Молодогвардейцев.

Челябинское ООО «СтройМиг», по данным базы «СБИС», зарегистрировано в декабре 2018 года. Основная сфера деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2020 году компания получила 19,1 млн рублей чистой прибыли. Организация заявлялась на 13 аукционов, в девяти победила. Общая сумма заключенных контрактов составляет 107,8 млн рублей. Ранее компания уже выполняла различные работы по благоустройству в Курчатовском районе Челябинска: устройство дорожно-тропиночной сети в сквере Красного Урала, ремонт асфальтового покрытия тротуаров и внутриквартальных проездов, обустройство прогулочной зоны по проспекту Победы.