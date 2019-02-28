/ В Челябинске может появиться многофункциональный концертный зал

Он будет подобен акустическому залу в столичном парке «Зарядье».

В поисках решений, связанных со строительством общественно-делового центра, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, вместе с генеральным директором хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталием Передерием, посетил концертный зал в московском парке «Зарядье».

Мы размышляем, будем ли мы развивать многофункциональный зал в строящемся общественно-деловом центре. Сегодня осмотрели зал «Зарядье» и все его помещения. Ранее изучали технологические возможности реализации такого объекта в Челябинске и целесообразность его строительства. Подобного зала сегодня в Челябинске нет, и он нам очень нужен. Техническая и технологическая реализация этой задумки сейчас является предметом нашего размышления и изучения. Мы понимаем, что тот многофункциональный зал, который появится на набережной реки Миасс, при необходимых технических решениях может быть подобен акустическому залу, который мы осмотрели в парке «Зарядье». — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

Напомним, что проект общественно-делового центра получил положительные заключения Главгосэкспертизы. Работы по строительству центра ведутся круглосуточно. На данный момент ведется закладка фундамента на искусственном земельном участке на берегу реки. Закончить строительство центра планируют к 2020 году.