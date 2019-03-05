/ Для южноуральцев выступит государственный ансамбль танца «Урал»

Коллектив объездил с гастролями практически весь мир.

Государственный ансамбль танца «Урал» выступит в Челябинской государственной филармонии. Его директор — заслуженный работник культуры Р Ф Владимир Карачинцев, художественный руководитель — Светлана Лукина. Организаторы называют ансамбль «Созвездием профессионалов».

Им не раз доводилось представлять культуру Южного Урала по всему миру, блистая на лучших концертных площадках. Ансамбль объездил с гастролями всю Россию и почти весь мир, гастролировал в Америке, Канаде, Швеции, Франции, Испании, Италии, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Индии, Австралии, Чехии, Китае, Болгарии, Румынии, Южной Корее. В 2013 году «Урал» стал послом культуры Южного Урала на сцене ООН. В 2014 году представлял регион в рамках культурной программы Зимних Олимпийских Игр в Сочи. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской государственной филармонии.

Насладиться народным танцем южноуральцы смогут 6 марта в Концертном зале им. С. С. Прокофьева. Начало выступления в 18:30, продолжительность — 2 отделения по 45 минут. Стоимость билетов от 250 до 600 рублей.