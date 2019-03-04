/ Южноуральцев приглашают на «Вечер органной музыки»

Для публики выступит лауреат международных конкурсов.

Челябинская государственная филармония приглашает всех желающих посетить «Вечер органной музыки» в рамках Международного музыкального фестиваля «Фрау орган». Для зрителей выступит лауреат международных конкурсов Ирина Климина. В программе произведения Бёма, Баха, Мендельсона, Брамса и др.

Ирина Климина окончила факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Совершенствует исполнительское мастерство на выпускном курсе магистратуры СПБГУ по классу органа у проф. Д.Ф. Зарецкого. Стажировалась в международной летней академии в Гронингене (Нидерланды), на международной органной академии в г. Котка (Финляндия). Принимала участие в Норвежском международном органном фестивале. Является лауреатом третьей премии Международного органного конкурса-фестиваля «Гатчина — Санкт-Петербург» 2016 года. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба Челябинской государственной филармонии.

Концерт состоится в Зале органной и камерной музыки «Родина» 5 марта в 18:30. Билеты можно приобрести в кассах города, стоимость: от 200 до 400 рублей.