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/ В проекте конгресс-холла на реке Миасс убрали высокий мост, но оставили смотровую площадку

В проекте конгресс-холла на реке Миасс убрали высокий мост, но оставили смотровую площадку

С получением бумажного заключения госэкспертизы начинается активное строительство.
сегодня в 16:11
  |  Общество

Проект общественно-делового центра на берегу реки Миасс получил бумажное подтверждение о прохождении всех экспертиз. Теперь стройка пойдет в полном объеме. За неделю, говорят эксперты, можно полностью сделать один этаж. Но сначала на площадке закончат работу с инженерным обеспечением будущего здания, а также монтажом каркаса.

Объем работ большой, потому что площадка строительства общественно-делового центра занимает 8 гектаров на двух берегах реки Миасс. Планируемая высота левой башни — 170 метров, правой — 85. Кроме того, между ними будет мост и смотровая площадка. Чтобы перейти с одного берега на другой, горожанам ненадолго придется входить в здание. Зато поднимать людей наверх будет эскалатор.

Прежний мост госэкспертиза признала нецелесообразным. Потому что на высоте 40 метров нельзя обеспечить безопасность на открытом мосту. Его пришлось бы делать отапливаемым, закрывать. У нас возможен проход через здание, он будет обеспечен: поднимаемся на эскалаторе, переходим через хороший, просторный холл и опускаемся на эскалаторе. Мы сдаем работы по общественно-деловому центру в первом квартале 2020 года. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

Отметим, что общественно-деловой центр не является главной площадкой для мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, однако станет настоящим украшением центра Челябинска.

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