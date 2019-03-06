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/ Жителей Южного Урала приглашают послушать музыку из известных советских кинофильмов

Жителей Южного Урала приглашают послушать музыку из известных советских кинофильмов

Для зрителей выступят солисты челябинской филармонии.
сегодня в 10:30
  |  Общество

Вспомнить любимые советские фильмы и послушать известные песни из них приглашают жителей и гостей областной столицы. Челябинская государственная филармония приглашает на концерт, где прозвучит музыка из кинофильмов Леонида Гайдая.

В авторской программе Святослава Хазова на сцену выйдут блистательные солисты Челябинской Филармонии: заслуженный артист России Николай Волков, Борис Цыпышев, Елена Никитина. В исполнении квартета Антона Бугаева прозвучат любимые всеми нами мелодии Александра Зацепина, Никиты Богословского, Максима Дунаевского. Эта музыка мгновенно покоряла сердца: яркие, заводные мелодии сразу же становились хитами, их заказывали в ресторанах, напевали возлюбленным и мурлыкали себе под нос. Музыка, которая звучит в наших самых любимых фильмах — «Операции «Ы», «Бриллиантовой руке», «Кавказской пленнице» и многих других. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба Челябинской государственной филармонии.

Концерт состоится 7 марта в 18:30 в Концертном зале им. С. С. Прокофьева. Билеты можно приобрести в кассах города, по цене от 200 до 300 рублей.

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